Ученые из РФ предлагают создать на Луне сокровищницу культурного наследия
Исследователи уже провели оценку объема лунных недр, необходимых для размещения копий архитектурных объектов и других культурных ценностей.
Исследователи уже провели оценку объема лунных недр, необходимых для размещения копий архитектурных объектов и других культурных ценностей.
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Института астрономии РАН предлагают спасти объекты культурного наследия от войн, терроризма, природных и техногенных катастроф, построив специальные хранилища на Луне.
Об этом говорится в докладе «Луна как идеальное хранилище сокровищ культуры».
«Накопленные человечеством сокровища материальной культуры постоянно подвергаются риску уничтожения в результате пожаров, наводнений, механических разрушений. И в наши дни уникальные библиотеки, архитектурные ансамбли, целые музеи продолжают гибнуть
Планета Земля является не самым безопасным местом для предметов, которые культурное человечество желало бы сохранить для потомков в первозданном виде. Луна — гораздо более подходящее место для использования в качестве гигантского музея и одновременно сейфа.
При этом они не называют сроки, в которые может быть осуществлен этот проект. Конкретных технических решений для создания «лунного музея» в тезисах также не представлено.
Музей, пирамиды и банк
Специалисты предполагают, что в специальных хранилищах на Луне могут разместиться книги, свитки, художественные полотна и деревянные изделия.
Поскольку атмосфера естественного спутника Земли является крайне разреженной, этим объектам не будет угрожать огонь, а жизнь бактерий в таких условиях практически невозможна.
Помимо этого, на Луне нет землетрясений, цунами и других стихийных бедствий, поэтому там в абсолютной сохранности можно будет сохранить шедевры из керамики, стекла, мрамора, металлов, рассуждают специалисты. Специальные музейные хранилища, считают они, можно строить в базальтовых породах под поверхностью Луны.
Даже падение астероида в случае Луны представляет статистически меньшую опасность, чем на Земле из-за ее меньшей массы и отсутствия атмосферы.
Авторы доклада также предлагают возвести внутри Луны копии главных архитектурных шедевров Земли.
«С учетом размеров Луны и значительно меньшей, чем на Земле силы тяжести, в ее базальтовых недрах можно будет создавать помещения любых размеров, что позволит размещать в них базальтовые копии любых земных сооружений, таких как
При этом авторы уже провели примерную оценку объема лунных недр, необходимых для размещения копий архитектурных объектов и других культурных ценностей.
Специалисты полагают, что к финансированию проекта должны подключиться частные инвесторы, которых должны привлечь недоступность Луны и возможные объемы помещений внутри естественного спутника Земли. В частности, предлагают авторы, эти помещения можно использовать в качестве «банковских ячеек» — как частные сокровищницы и даже как персональные убежища от мировых катастроф.
«Заинтересованные в такого рода их использовании частные лица могут выступать в роли инвесторов сооружения комплекса лунных объектов, что может явиться существенным вкладом в окупаемость проекта», — говорится в тезисах доклада.
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