Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
8 экспериментальных методов похудения
Завершились слушания по долгу Украины перед Россией на $3 млрд
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Ассоциация фигурного катания США просит не пускать Россию на ОИ
Сумасшествие в НХЛ. Овечкин и Ко снова забили 7 голов (видео)
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро
Nissan Qashqai обновится уже в марте
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
1135-летие герцогини Кембриджской
10:02 (мск), источник: ДЕЙТА

Официальные лица Артема отрицают затяжные холода в школе

Представители властей Артемовского городского округа выступили с комментарием по ситуации, сложившейся в местной школе № 35, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Исполняющий обязанности председателя думы Артемовского городского округа Владимир Выдренок и главный специалист производственно — технического местного отдела управления жизнеобеспечения и благоустройства Александр Павленко провели проверку фактов опубликованной информации. По данным ИА “Дейта”: “ученики сменили школьную форму на верхнюю теплую одежду и зимнюю обувь, средняя температура в помещении образовательного учреждения не превышает 14 градусов, и в течение 2,5 месяцев дети замерзали”. Журнал учета работы системы отопления школы не подтверждает данные показатели», — говорится в сообщении думы Артемовского городского округа.

Как заявили представители властных структур Артемовского городского округа, выяснилось, что причиной кратковременного понижения температуры в здании стал порыв трубы теплотрассы на участке «Примтеплоэнерго». При устранении порыва школа была временно отключена от теплоснабжения, при этом произведена наладка параметров давления в котельной (регулировка задвижек).

«За счет быстрого реагирования на данную проблему все недочеты удалось своевременно устранить. Средняя температура в классах школы сейчас достигла 18−20 градусов и продолжает повышаться», — говорится в сообщении.

Напомним, по словам родителей учеников, они более двух месяцев обращались в разные инстанции, но лишь после публикации проблемы на сайте ИА «Дейта» «запустила процесс» по нормализации ситуации. Незамедлительно последовала официальная реакция прокуратуры, которая выявила ряд грубых нарушений в работе обслуживающей школу котельной. Кроме того, ИА «Дейта» направило по данному вопросу официальный запрос в «Примтеплоэнерго».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россияне пьют в полтора раза меньше, чем семь лет назад
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Песков надеется на решение Путина баллотироваться на второй срок
Минобороны планирует отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Анатолий Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
За отрицание Октябрьской революции предлагают ввести наказание
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Как оформить прямоугольную комнату: 13 примеров
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь