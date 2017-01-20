Официальные лица Артема отрицают затяжные холода в школе

«Исполняющий обязанности председателя думы Артемовского городского округа Владимир Выдренок и главный специалист производственно — технического местного отдела управления жизнеобеспечения и благоустройства Александр Павленко провели проверку фактов опубликованной информации. По данным ИА “Дейта”: “ученики сменили школьную форму на верхнюю теплую одежду и зимнюю обувь, средняя температура в помещении образовательного учреждения не превышает 14 градусов, и в течение 2,5 месяцев дети замерзали”. Журнал учета работы системы отопления школы не подтверждает данные показатели», — говорится в сообщении думы Артемовского городского округа.

Как заявили представители властных структур Артемовского городского округа, выяснилось, что причиной кратковременного понижения температуры в здании стал порыв трубы теплотрассы на участке «Примтеплоэнерго». При устранении порыва школа была временно отключена от теплоснабжения, при этом произведена наладка параметров давления в котельной (регулировка задвижек).

«За счет быстрого реагирования на данную проблему все недочеты удалось своевременно устранить. Средняя температура в классах школы сейчас достигла 18−20 градусов и продолжает повышаться», — говорится в сообщении.

Напомним, по словам родителей учеников, они более двух месяцев обращались в разные инстанции, но лишь после публикации проблемы на сайте ИА «Дейта» «запустила процесс» по нормализации ситуации. Незамедлительно последовала официальная реакция прокуратуры, которая выявила ряд грубых нарушений в работе обслуживающей школу котельной. Кроме того, ИА «Дейта» направило по данному вопросу официальный запрос в «Примтеплоэнерго».