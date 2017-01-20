Советский район Красноярска зачистили от незаконной рекламы

Советский район Красноярска массово зачистили от незаконной рекламы. За месяц рабочие собрали 40 кубометров бумаги и более 7 тыс. конструкций.

Очистка района от рекламы происходит ежедневно с раннего утра и до позднего вечера. На сегодняшний день, по данным мэрии Красноярска, очищено более 3,5 тыс. фонарных столбов и 192 остановки. Снятые буклеты и афиши сжигаются в печи.

Однако принимаемые меры действуют лишь временно. Горожане заклеивают фасады и остановки по ночам, когда рабочих нет на улицах. При этом рекламируемые услуги зачастую носят нелегальный характер.

«Услуги, которые рекламируются на столбах, фасадах и заборах, как правило, незаконные. Это бизнес, который требует проверки. К примеру, массовая заклейка объявлениями о сдаче квартир посуточно предполагает уход от уплаты налогов, большинство таких бизнесменов не регистрируют свою деятельность как предпринимательскую. Мы надеемся, что совместными усилиями с органами полиции работа будет доведена до судебных решений, до наказаний, в том числе и до уголовных дел», — отмечает глава Советского района Владислав Логинов.

За прошлый год к ответственности были привлечены около 300 жителей Советского района, которые самовольно расклеивали афиши и объявления. Действия нарушителей трактуются законодательством как «нарушение правил благоустройства» и наказываются по положениям КоАП. Сумма штрафов составила 307,3 тыс. рублей.

В мэрии добавили, что всего за незаконную расклейку рекламы в Красноярске к ответственности привлекли 1126 человек. Общая сумма взысканий — 1,15 млн рублей.