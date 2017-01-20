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10:18 (мск), источник: ИА REGNUM

Turkish Airlines открывает регулярные авиарейсы из Воронежа в Стамбул

Самолеты в Стамбул будут отправляться трижды в неделю.

Источник: AP 2016

Регулярные рейсы из Воронежа в Стамбул откроются с 26 марта, выполнять их будет компания Turkish Airlines, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта «Воронеж».

Как сообщается, рейсы из Воронежа в Стамбул будут отправляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Возможность регулярно летать из Воронежа в Анталью сейчас рассматривает другая турецкая авиакомпания Atlasglobal. По предварительной договоренности, рейсы будут отправляться по понедельникам и четвергам уже с 26 марта.

Авиакомпания AZUR air намерена работать на трех маршрутах: помимо рейсов в Анталью (с 25 апреля трижды в неделю), самолеты этой авиакомпании будут летать в Бургас (с 3 мая 1 раз в 10 дней) и в Барселону (с 11 мая 1 раз в 10 дней).

Рейсы в Анталью будет выполнять также авиакомпания «ВИМ Авиа» — с 28 апреля раз в неделю.

Компания «Узбекские авиалинии» в марте будет выполнять регулярные рейсы только по вторникам, с 1 апреля — по вторникам и субботам. Молдавский авиаперевозчик «Fly One» возобновит полёты из Воронежа в Кишинёв с 5 июня, по понедельникам и пятницам. Дважды в неделю, по вторникам и пятницам, самолёты авиакомпании «Armenia» будут летать в Ереван.

Авиакомпания «Nordwind Airlines» с 26 апреля отрывает рейсы в Ираклион — один раз в 10 дней. Греческая авиакомпания «Ellinair» открывает программу полетов в Салоники с 7 июня, также раз в 10 дней.

Помимо этого, будут запущены регулярные рейсы на российские курорты: в Сочи («Нордавиа», в 29 мая раз в неделю), а также в Симферополь («Red Wings» — с 3 июня раз в неделю и «Саратовские авиалинии» — с 23 мая дважды в неделю).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах открыть прямое регулярное авиасообщение между Стамбулом и Воронежем Turkish Airlines заявляла еще осенью 2015 года. Но из-за осложнения отношений между Россией и Турцией планы осуществить не удалось. Вновь с предложением летать из Воронежа крупный турецкий перевозчик выступил в конце 2016 года, тогда рассматривалось два направления — Стамбул либо Анталья.

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