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11:34 (мск), источник: ТАСС

«Независимая газета»: глава Минобрнауки назвала 7−8 уроков в день явным перебором

Ольга Васильева заявила, что выступает «за возврат к лучшим традициям советской школы».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева считает, что в школах дети не должны заниматься 7−8 уроков подряд.

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Такое мнение она высказала в интервью «Независимой газете», опубликованном в пятницу.

«Любая школа должна выполнять базовый план, вся другая деятельность начинается после. И аккуратней следует подходить к школьному расписанию. В этом смысле семь-восемь уроков в день — явный перебор. Перегрузки в школах быть не должно», — сказала Васильева.

Она подчеркнула, что как консерватор выступает «за возврат к лучшим традициям советской школы» и против предложений отменить домашнее задание для учеников.

«Все новое — это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально. Разве любая школа XXI века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны?», — сказала министр.

Мы — народ пассионарный, мы мелко мыслить не умеем. Нашему человеку тогда хорошо, когда и рядом человеку хорошо.
Ольга Васильеваминистр образования
Комментарии
5
Михаил
Молодец! Давно пора. 95% детей из нынешней школы выходят больными, много в очках, и с каледойскопическими знаниями, не имеющим главные знания, как правильно жить и куда реализовывать полученные знания.
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Владимир Терновский
Дай Бог реализовать!
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А Б
Странно, что глава Минобрнауки вдруг решила возвратится к лучшим традициям советской школы. Интересно, она согласовала своё решение с высшей властью страны? Полной уверенности в этом нет. Хотя бы потому, что высшая власть прекрасно понимает, что руководить умными и образованными людьми гораздо сложнее, чем неучами. Вряд ли власти понравится, если те 90% населения, которые её сейчас поддерживают, вдруг начнут её критиковать.
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