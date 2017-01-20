В Красноярске появится интернет-карта экологических проблем

Весной в Красноярске появится интерактивная карта, которая будет показывать оперативные данные о состоянии атмосферного воздуха и выбросах предприятий. Об этом сегодня сообщила представитель министерства природных ресурсов и экологии края Юлия Гуменюк.

Она пояснила, что сейчас данные о загрязнении атмосферного воздуха и количестве выбросов, которые производят предприятия, рассредоточены по разным источникам, но уже скоро для них будет создана единая площадка, создаваемая в сотрудничестве с Росгидрометом.

«Я полагаю, что по весне мы презентуем общественности свою карту, где мы будем показывать абсолютно по всем показателям, по всем точкам данные о веществах, которые у нас находятся в атмосферном воздухе. Не надо будет заходить к нам, к федералам, к предприятиям — все будет в одном месте сконцентрировано», — подчеркнула Гуменюк.

Помимо этого, в 2017 году министерство намерено модернизировать свои посты наблюдения, оснастив их оборудованием для выявления специфических загрязняющих веществ. Также планируется провести научно-исследовательскую работу по изучению приземного слоя атмосферы и провести моделирование переноса загрязняющих веществ в городской черте. Это позволит пересмотреть квоты по выбросам для красноярских предприятий и, возможно, снизить их.

Гуменюк добавила, что за последние годы в Красноярске отмечается тенденция по снижению количества вредных выбросов предприятий.