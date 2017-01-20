Уралец заснял в небе над Ирбитом падение огненного шара
Пользователи YouTube решили, что планету Земля посетили инопланетяне.
Пользователи YouTube решили, что планету Земля посетили инопланетяне.
Житель Среднего Урала Илья Янковский снял на видео падающий в небе над Ирбитом огненный шар.
Запись была сделана 16 января 2016 года в 17:41. «Снято из Ирбитского района Свердловской области, до метеора — около 700 км по прямой», — пояснил свердловчанин. Видео уральца уже набрало на YouTube почти 23 тысячи просмотров и несколько десятков комментариев. «Это пришельцы завозят вооружение для порабощения землян», — полагает пользователь Андрей Панов. «Че то зачастили. Может конец света скоро?», — размышляет Денис Владимирович. «Это просто марсиане за российским боярышником прилетели», — сделал вывод Blaiz.
Напомним, что ранее Илья Янковский провел видеосъемку потока Геминид и также выложил ролик в Сеть. Съемки велись в ночь с 13 на 14 декабря 2016 года, в период максимальной активности метеорного потока.