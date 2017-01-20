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10:21 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Уралец заснял в небе над Ирбитом падение огненного шара

Пользователи YouTube решили, что планету Земля посетили инопланетяне.

Житель Среднего Урала Илья Янковский снял на видео падающий в небе над Ирбитом огненный шар.

Запись была сделана 16 января 2016 года в 17:41. «Снято из Ирбитского района Свердловской области, до метеора — около 700 км по прямой», — пояснил свердловчанин. Видео уральца уже набрало на YouTube почти 23 тысячи просмотров и несколько десятков комментариев. «Это пришельцы завозят вооружение для порабощения землян», — полагает пользователь Андрей Панов. «Че то зачастили. Может конец света скоро?», — размышляет Денис Владимирович. «Это просто марсиане за российским боярышником прилетели﻿», — сделал вывод Blaiz.

Напомним, что ранее Илья Янковский провел видеосъемку потока Геминид и также выложил ролик в Сеть. Съемки велись в ночь с 13 на 14 декабря 2016 года, в период максимальной активности метеорного потока.

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