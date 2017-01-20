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10:18 (мск), источник: PROUFU.ru

Башгоспедуниверситет получит федеральный грант в размере 200 млн рублей

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы получит более 200 млн рублей на реализацию Государственной программы по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017—2020 годах.

БГПУ — вуз-партнер Российского исламского университета Центрального духовного управления мусульман России (РИУ ЦДУМ РФ), согласно комплексной программе содействия развитию исламского образования, принятой Минобром РФ.

Кроме БГПУ, федеральными центрами реализации плана комплексных мероприятий выступают только МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Пятигорский государственный университет. Как рассказывает кандидат философских наук Гали Фаизов, реализация данной федеральной программы в нашей республике началась почти десять лет тому назад по инициативе ректора университета Р. М. Асадуллина при содействии первого Президента Республики Башкортостан М. Г. Рахимова.

— Наша задача — создание научной продукции, программного обеспечения для религиозных общественных организаций. Мы разрабатываем стандарты, нормативные акты, учебные планы и учим, как правильно эти материалы использовать. Мы не занимаемся непосредственно религиозным образованием.

В вузе существует Институт дополнительного образования, который помогает священнослужителям, муллам овладеть научным материалом, необходимым в работе. Мы не учим их религии. Мы учим нормативно-правовым актам управления образовательной организацией, персоналом, повышаем квалификацию в светских дисциплинах. Преподаватели религиозных образовательных организаций так же смогут у нас писать магистерские, кандидатские, докторские диссертации. БГПУ совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом открыл докторский совет по теологии, — объясняет ректор БГПУ имени М. Акмуллы Раиль Асадуллин.

Для реализации федерального проекта на высоком научно-организационном уровне в БГПУ им. М. Акмуллы создан Межведомственный научно-исследовательский центр развития мусульманского образования. К его деятельности на договорной основе привлекаются специалисты по исламу, педагогике и другим гуманитарным наукам не только из БГПУ и РИУ ЦДУМ России, но и других вузов и научных учреждений республики. В реализации проекта принимают также активное участие представители государственной власти и религиозных организаций.

— Одним из важнейших направлений деятельности МНИЦ РМО БГПУ им. М. Акмуллы является организация выездных практических семинаров в городах и районах Республики Башкортостан по профилактике религиозного экстремизма. Информационно-просветительские группы, состоящие из представителей БГПУ, РИУ ЦДУМ России, Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, ежегодно выступают в 20 и более муниципальных образованиях нашей республики. Слушателями этих лекций, докладов, «круглых столов» и бесед по месту жительства граждан являются учителя и старшеклассники общеобразовательных учреждений, студенты вузов и ссузов, работники культуры и искусства, средств массовой информации, правоохранительных органов, руководители молодежных общественных объединений, служители и верующие религиозных конфессий и представители местной власти, — рассказал Гали Фаизов.

Участие Башгоспедуниверситета в реализации государственной программы поможет вывести на новый качественный уровень исламское образование в Республике Башкортостан и обеспечить общественную безопасность.

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