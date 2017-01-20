В Казани сел самолет из Краснодара, круживший почти час над аэропортом
(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В Казани совершил посадку самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Краснодара.
(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В Казани совершил посадку самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Краснодара.
Судно не смогло сесть
Судно почти час кружило над аэропортом, пытаясь зайти на посадку. Однако неблагоприятные погодные условия внесли корректировку во время прибытия рейса. В итоге вместо запланированного в 8:50 время прибытия самолет приземлился в 9:40.