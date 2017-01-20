В Казани сел самолет из Краснодара, круживший почти час над аэропортом

Судно не смогло сесть из-за того, что коэффициент сцепления был непригоден для посадки, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь «ЮВТ Аэро» Гузель Рахматуллина.

Судно почти час кружило над аэропортом, пытаясь зайти на посадку. Однако неблагоприятные погодные условия внесли корректировку во время прибытия рейса. В итоге вместо запланированного в 8:50 время прибытия самолет приземлился в 9:40.