В Крыму отмечают День Республики

По случаю Дня Республики Крым в Симферополе пройдет ряд мероприятий. Так, в холле Государственного совета РК в 10.30 откроется фотовыставка «Процветание в единстве».

Кроме того, с 10.00 до 12.00 в сквере Республики проведут молодежный квест с интерактивными заданиями по историческим объектам центральной части города. Там же будут развернуты две фотозоны. «Одной из них будет передвижная конструкция с изображением популярного хэштега #КрымРоссияНавсегда. Вторая фотозона представляет из себя стенд “Люблю тебя, Республика Крым! Крым в лицах”, где будет изображен контур Крыма, на который участники молодежного квеста по его завершению, а также жители и гости Республики Крым прикрепят свои фотографии, распечатанные с помощью установленного рядом фотобокса», — рассказали в Миниформе Крыма.

Вечером, в 21.00, в Симферополе начнется автомобильный флешмоб: из сотни автомобилей сформируют контур полуострова. Акция пройдет на парковке торгового центра «Южная галерея».

Референдум о государственном и правовом статусе Крыма состоялся 20 января 1991 года и стал первым в истории Советского Союза. Плебисцит провели на основании «Временного положения о референдуме и порядке его проведения на территории Крымской области» и «Декларации о государственной и правовом статусе Крыма», которые Крымский областной Совет народных депутатов принял в ноябре 1990 года.

В частности, в декларации отмечалось: «Крымский областной Совет народных депутатов считает указ президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года и Закон РСФСР от 25 июня 1946 года, упразднившие Крымскую АССР, неконституционными и заявляет о праве народов Крыма на воссоздание государственности в форме Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора».

На референдум был вынесен вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?» Положительно на него ответили 1 млн 343 тыс 855 человек (93,26%). Всего же в референдуме участвовали 81,3% крымчан, обладавших правом голоса.

Итоги такого волеизъявления предусматривали воссоздание на полуострове Крымской АССР, которая на момент упразднения находилась в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Однако Верховный Совет Украинской ССР, в состав которой в момент проведения референдума входил Крым, 12 февраля 1991 года принял закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики», которым, признав референдум и его результаты, оставил Крым в составе УССР. 7 марта 1991 года Верховный Совет СССР постановлением № 2013−1 отменил указ Президиума ВС СССР от 30 июня 1945 года «О преобразовании Крымской АССР в Крымскую область в составе РСФСР».

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