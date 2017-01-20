Сегодня на улицы Воронежа вернутся эвакуаторы

За перемещение авто нарушителя придётся заплатить фиксированную сумму в размере 2095 рублей. Раньше она зависела от того, какое расстояние проехал эвакуатор. А вот час на штрафстоянке теперь стоит 41 рубль. Почти вдвое больше, чем до этого. Впрочем, расплатиться автомобилисты могут не сразу, а спустя время. Забирать машины со спецстоянки теперь можно и без предварительной оплаты.

Напомним, эвакуаторщики не работали с 1 сентября, а спустя 5 месяцев, сделали свой первый выезд. Правда, тогда дежурили лишь две спецмашины.