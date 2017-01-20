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10:44 (мск), источник: VN.RU

В гостях у Киркорова побывала школьница из Усть-Луковки

Жительница Ордынского района Новосибирской области Алина Шалунова стала лауреатом конкурса «Кубок Арт-Премиум», прошедшего в Москве под председательством Бедроса Киркорова. Девочка завоевала первое место в номинации «Эстрадный вокал».

Источник: Архив семьи Шалуновых

Алина занимается вокалом с раннего детства под руководством дедушки — Николая Шалунова. Она посещает областную творческую лабораторию для одаренных детей «Лад». Алина — лауреат губернаторской стипендии.

«Этот год начался для меня бурно и неожиданно, — рассказала VN.ru Алина. — 8 января мы с дедушкой уехали в Москву для участия в конкурсе, а уже 14 января я узнала, что стала лауреатом ежегодной национальной премии “Кубок Арт-Премиум” и заняла первое место в возрастной категории от 11 до 14 лет».

Прежде чем попасть в столицу нашей Родины, Алина Шалунова участвовала в отборочном туре этого конкурса, который проходил в Новосибирске. На прослушивании школьница из Усть-Луковки Ордынского района исполнила две песни и стала лауреатом. В октябре прошлого года пришло приглашение, и дедушка убедил ехать.

Сам Николай Шалунов надеется, что это начало профессиональной карьеры внучки. Но Алина не загадывает так далеко. Ясно одно: музыку она будет любить всегда.

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