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10:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

Карантин в Перми закончится на этой неделе

Занятия в школах возобновятся с 23 января.

Источник: РИА "Новости"

Карантин в Перми закончится 23 января, сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю. По словам санитарных врачей, заболеваемость гриппом и ОРВИ постепенно снижается, поэтому необходимости в приостановке занятий в школах уже нет.

Однако дополнительные противоэпидемические мероприятия продолжают действовать. Школы и детские сады города имеют право временно приостанавливать посещения групп, классов и даже учреждений при одновременном отсутствии в коллективе более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ на срок не менее 7 дней.

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