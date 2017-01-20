Карантин в Перми закончится на этой неделе

Карантин в Перми закончится 23 января, сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю. По словам санитарных врачей, заболеваемость гриппом и ОРВИ постепенно снижается, поэтому необходимости в приостановке занятий в школах уже нет.

Однако дополнительные противоэпидемические мероприятия продолжают действовать. Школы и детские сады города имеют право временно приостанавливать посещения групп, классов и даже учреждений при одновременном отсутствии в коллективе более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ на срок не менее 7 дней.