У дочери омского судьи Москаленко нашелся коттедж за 26 миллионов

За эти деньги, помимо коттеджа, покупателю предлагали гараж на две машины, баню и участок в десять соток, на котором все это расположено.

Как сообщает Life, недвижимость продает дочь омского судьи Москаленко, обвиненного в получении взятки.

«Документы на продажу дома готовы, там нет никаких обременений. В собственниках только дочь Сергея Сергеевича (Москаленко. — прим. ред.) Екатерина Б. и зять Игорь Б. Они занимают некоторые должности в правоохранительных органах, но построить коттедж за 26 миллионов своими силами слишком дорого», — сообщает издание со ссылкой на свой источник.

Как отмечается, родственники судьи в ближайшее время намерены покинуть Омск.

Напомним, 14 января тело Сергея Москаленко нашли в лесополосе на Левом берегу. По предварительным данным силовиков, он покончил жизнь самоубийством. Предположительно, судья, когда рассматривал уголовное дело против Виктора Берга, требовал от него 8 миллионов рублей. Когда же взаимоотношения Берга и Москаленко зашли в тупик, то судья организовал его убийство. Виктор Берг был расстрелян в октябре 2015 года.