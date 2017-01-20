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11:09 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Морозная снежная погода ожидается в выходные в Волгограде

Снегопад порадует волгоградцев в предстоящие выходные. Об этом ВДТВ стало известно из сообщения Волгоградского гидрометцентра.

Сегодня в областном центре ожидается до -7 мороза, ночью — до -8. Завтра синоптики обещают до -5 и снег. На областной центр будет дуть северо-западный центр со скоростью 11 метров в секунду, местами возможны порывы.

В воскресенье осадков не будет, температура воздуха будет держаться на отметке в -6 градусов. В Волгограде будет хозяйничать северный ветер, возможны порывы до 15 метров в секунду.

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