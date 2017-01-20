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11:06 (мск), источник: Вести - Калининград

Часть каналов цифрового ТВ в Калининграде отключили до вечера

20 января в Калининграде на восемь часов приостановят цифровую трансляцию программ второго мультиплекса.

Как сообщили в региональном агентстве по развитию связи и массовых коммуникаций, в пятницу калининградский филиал РТРС произведёт внеплановую остановку цифрового передатчика, транслирующего пакет программа 2-го мультиплекса на 30 ТВК. В связи с этим, в период с 10 до 18 часов цифровое вещание ряда программ осуществляться не будет.

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