Часть каналов цифрового ТВ в Калининграде отключили до вечера

Как сообщили в региональном агентстве по развитию связи и массовых коммуникаций, в пятницу калининградский филиал РТРС произведёт внеплановую остановку цифрового передатчика, транслирующего пакет программа 2-го мультиплекса на 30 ТВК. В связи с этим, в период с 10 до 18 часов цифровое вещание ряда программ осуществляться не будет.