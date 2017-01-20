На Полярном круге запретили гей-парад
Власти расположенного на Полярном круге Салехарда запретили проводить там
Власти расположенного на Полярном круге Салехарда запретили проводить там
«Поступало уведомление о проведении 29 и 31 января митингов, 30 января — шествия. Рассчитано это было на 300 человек. Заявителю направлен отказ», — рассказал собеседник агентства, отметив, что причиной данного решения стал закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Отмечается, что ЛГБТ-активисты впервые обратились в администрацию Салехарда с просьбой провести публичные мероприятия.
Лидер московского
«Дело при необходимости будет доведено до Европейского суда по правам человека. Это уже 65-й субъект РФ, запретивший подобные мероприятия», — заметил он.
В ноябре власти запретили