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10:45 (мск), источник: Lenta.Ru

На Полярном круге запретили гей-парад

Власти расположенного на Полярном круге Салехарда запретили проводить там гей-парад. Об этом «Интерфаксу» сообщили в городской администрации.

Источник: Reuters

«Поступало уведомление о проведении 29 и 31 января митингов, 30 января — шествия. Рассчитано это было на 300 человек. Заявителю направлен отказ», — рассказал собеседник агентства, отметив, что причиной данного решения стал закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Отмечается, что ЛГБТ-активисты впервые обратились в администрацию Салехарда с просьбой провести публичные мероприятия.
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Лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев на своей странице во «ВКонтакте» написал, что запреты обжалованы в Салехардском городском суде Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Дело при необходимости будет доведено до Европейского суда по правам человека. Это уже 65-й субъект РФ, запретивший подобные мероприятия», — заметил он.

В ноябре власти запретили ЛГБТ-активистам проведение публичных мероприятий в Новосибирске, в октябре — в Екатеринбурге и Челябинске, Нижнем Новгороде, Саранске и Пензе. В сентябре отказались согласовать проведение гей-парадов в Тюмени, Калуге, Туле, Твери, Санкт-Петербурге, Владимире и Ярославле. Организаторы обжаловали данные решения в судах.

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