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11:04 (мск), источник: NewsKo

Обязанности директора филармонии исполняет Сергей Ефремов

Галина Кокоулина говорит, что это временная кандидатура.

В связи с переходом директора Пермской краевой филармонии Галины Кокоулиной на должность министра культуры Пермского края исполнение её обязанностей на прежнем месте работы возложена на заместителя директор Сергея Ефремова.

Галина Кокоулина прокомментировала это следующим образом: «Сезон сформирован, все события прописаны до конца года, поэтому пока обязанности будет исполнять Сергей Владимирович».

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