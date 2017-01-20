Обязанности директора филармонии исполняет Сергей Ефремов

В связи с переходом директора Пермской краевой филармонии Галины Кокоулиной на должность министра культуры Пермского края исполнение её обязанностей на прежнем месте работы возложена на заместителя директор Сергея Ефремова.

Галина Кокоулина прокомментировала это следующим образом: «Сезон сформирован, все события прописаны до конца года, поэтому пока обязанности будет исполнять Сергей Владимирович».