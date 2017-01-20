Магнитогорск сфотографировали из космоса
Космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал Магнитогорск с борта Международной космической станции. Фотография размещена в аккаунте Роскосмоса в сети «Инстаграм», передает корреспондент Накануне.RU.
Космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал Магнитогорск с борта Международной космической станции. Фотография размещена в аккаунте Роскосмоса в сети «Инстаграм», передает корреспондент Накануне.RU.
«Один из крупнейших мировых центров чёрной металлургии, а также крупный культурный и деловой центр Южного Урала. Город расположен у подножия горы Магнитной, по обоим берегам реки Урал. А так как река Урал является естественной водной границей между Азией и Европой, то получается, что правый берег города находится в Европе, а левый — в Азии», — говорится в описании снимка.
Жители города снимок оценили. «А сверху мы ничего так. Труб не видно! Воздуха, Магнитогорцы», — комментируют магнитогорцы.