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11:08 (мск), источник: Nakanune.ru

Магнитогорск сфотографировали из космоса

Космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал Магнитогорск с борта Международной космической станции. Фотография размещена в аккаунте Роскосмоса в сети «Инстаграм», передает корреспондент Накануне.RU.

«Один из крупнейших мировых центров чёрной металлургии, а также крупный культурный и деловой центр Южного Урала. Город расположен у подножия горы Магнитной, по обоим берегам реки Урал. А так как река Урал является естественной водной границей между Азией и Европой, то получается, что правый берег города находится в Европе, а левый — в Азии», — говорится в описании снимка.

Жители города снимок оценили. «А сверху мы ничего так. Труб не видно! Воздуха, Магнитогорцы», — комментируют магнитогорцы.

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