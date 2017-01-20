Магнитогорск сфотографировали из космоса

«Один из крупнейших мировых центров чёрной металлургии, а также крупный культурный и деловой центр Южного Урала. Город расположен у подножия горы Магнитной, по обоим берегам реки Урал. А так как река Урал является естественной водной границей между Азией и Европой, то получается, что правый берег города находится в Европе, а левый — в Азии», — говорится в описании снимка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPdHrpBA0NU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Города России с борта Международной космической станции - #Магнитогорск. Один из крупнейших мировых центров чёрной металлургии, а также крупный культурный и деловой центр Южного Урала. Город расположен у подножия горы Магнитной, по обоим берегам реки Урал. А так как река Урал является естественной водной границей между Азией и Европой, то получается, что правый берег города находится в Европе, а левый — в Азии. Фотография космонавта Сергея Рыжикова. . . Russian cities from the height of the ISS - Magnitogorsk. It is an industrial city in Chelyabinsk Oblast, Russia, located on the eastern side of the extreme southern extent of the Ural Mountains by the Ural River. The Ural River is conventionally considered part of the boundary between the continents of Europe and Asia. So the city is located in two continents - Europe and Asia, on the both sides of Ural River. Photo by Roscosmos cosmonaut Sergey Ryzhikov. #городаМКС #роскосмос #космос #мкс #планета #земля #Россия #город #Магнитогорск #cosmos #space #planet #earth #iss #Russia #city #Magnitogorsk #roscosmos #roscosmosofficial</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Світлину опубліковано користувачем Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-19T17:52:15+00:00">Січ 19, 2017 о 9:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>