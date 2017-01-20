Пайщики «Бухты Квинс» решили продать свои доли

Обманутые пайщики ЖСК «Бухта Квинс» приняли решение о переуступке своих прав третьим лицам. За это на собрании 19 января выступило большинство из них. По сведениям «Уралинформбюро», сделки по продаже паев могут начаться уже сегодня. Кто готов их купить, пока неизвестно. Ранее один из основателей кооператива Александр Новиков заявлял, что нашел некоего инвестора для выкупа паев.

История многострадального ПЖСК тянется с 2008 года. Шансонье Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов убедили около 65 пайщиков внести в ЖСК 150 миллионов рублей. В 2011 году стройка встала, а со счетов исчезло более 75 миллионов рублей. И Новиков, и Шилиманов проходят фигурантами по уголовному делу о мошенничестве.