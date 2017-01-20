Ушел из жизни руководитель фольклорного коллектива «Уяв»

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В Аксубаевском районе на 76-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Республики Татарстан, заслуженный деятель чувашской национальной культуры, руководитель Чувашского национального центра и чувашского фольклорного коллектива «Уяв» Аркадий Алексеевич Харитонов. Об этом сообщается на сайте администрации района.

Аркадий Харитонов родился 7 января 1942 года в поселке Медянка. Работал учителем физкультуры и географии более тридцати лет. С ноября 1961 года по август 1964 года служил в рядах Советской Армии. С ноября 1980 по август 1987 года работал секретарем партийной организации в колхозах «Дружба» и «Верный путь». Затем снова вернулся в школу.

Вся жизнь Аркадия Харитонова связана и с художественной самодеятельностью. Он возглавил художественный коллектив «Уяв» Старотимошкинского СДК в 70-х годах, вначале на общественных началах, затем в штате очага культуры.

Более 40 лет он являлся участником и руководил коллективом. «Уяв» благодаря Аркадию Харитонову стал признанным чувашским фольклорным коллективом не только в районе, но и имел весомый статус в Татарстане.

Сам Аркадий Алексеевич был признанным гармонистом двух республик, не единожды участвовал в фестивалях, фольклорных мероприятиях и в Татарстане, и Чувашии. Признав особые заслуги Аркадия Харитонова, в 1997 году Министерство культуры Чувашии присвоило ему звание «Заслуженный деятель чувашской национальной культуры», указом Президента Республики Татарстан в 2000 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан». Он неоднократно награждался грамотами Министерства культуры Татарстана, районного руководства, отдела культуры района.