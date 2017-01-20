Пьяный мужчина без прав угнал автомобиль

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил угнать чужую машину, чтобы доехать до дома.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратился местный житель и рассказал, что из его двора на проспекте Молодежном угнали машину. Вскоре она была найдена, угонщик попал в ДТП. Очевидцы сообщили, что водитель покинул автомобиль и ушел. Молодого человека удалось быстро задержать. Он во всем сознался и рассказал полицейским, что праздновал Крещение у своего отца на улице Нахимова. Сам молодой человек проживает в деревне Береговая и до дома решил дойти пешком. Однако по пути он увидел заведенный автомобиль без водителя и решил, что поедет на нем. По пути горе-водитель не справился с управлением и врезался в дорожное сооружение.

Выяснилось, что перед поездкой мужчина пил спиртное. Также полицейские узнали, что прав у него никогда не было. Молодого человека доставили в отдел полиции. Ему грозит штраф и административный арест сроком от 10 до 15 суток.