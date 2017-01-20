Лисы научились маскироваться под пум

Лисы, как выяснилось, не зря имеют репутацию очень хитрых животных, некоторых из них, по всей видимости, можно назвать мастерами маскировки. Так, серые лисы, обитающие в горах Калифорнии, были замечены за тем, что намеренно терлись мордочками о землю, которую помечали пумы.

По мнению ученых, при помощи запаха больших кошек лисы маскируются от других крупных хищников, например, койотов, пишет New Scientist.