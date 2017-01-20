Лисы научились маскироваться под пум
Серые лисы нашли уникальный способ избежать нападения крупных хищников — они посещают помеченную пумами территорию и маскируются под этих горных львов.
Серые лисы нашли уникальный способ избежать нападения крупных хищников — они посещают помеченную пумами территорию и маскируются под этих горных львов.
Лисы, как выяснилось, не зря имеют репутацию очень хитрых животных, некоторых из них, по всей видимости, можно назвать мастерами маскировки. Так, серые лисы, обитающие в горах Калифорнии, были замечены за тем, что намеренно терлись мордочками о землю, которую помечали пумы.
По мнению ученых, при помощи запаха больших кошек лисы маскируются от других крупных хищников, например, койотов, пишет New Scientist.
Маленькая хитрость серых лис раскрылась, когда эколог из Университета штата Висконсин в Мэдисоне Макс Аллен изучал поведение пум, для чего установил камеры слежения. Через некоторое время он заметил, что помеченные пумами территории, предназначавшиеся для других горных львов, также часто посещают и лисы.
Анализ видеосъемок, сделанных в течение четырех лет на 26 различных участках, показал, что лисы потирали мордочки о землю, которая была только что помечена горными львами.