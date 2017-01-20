Лондонский анимационный фестиваль LIAF приедет в Самару

Увидеть программу масштабного международного проекта горожане смогут в кинотеатре «Художественный» с 25 января 2017 года.

В этом году фестиваль проходил в Лондоне уже в тринадцатый раз. Оргкомитет получил более двух тысяч заявок, а в финальный список попало 128 фильмов из 33 стран. Традиционно для LIAF в конкурсных программах на равных правах сражаются за победу титулованные мультипликаторы и вчерашние талантливые студенты. Благодаря такому демократичному подходу LIAF удается представлять актуальные и экспериментальные работы.

Для российских показов LIAF выбраны короткометражные анимационные фильмы из британского и международного конкурсов. Британский конкурс представлен тремя фильмами молодых авторов — «Космос Алана», «Путь без начала и конца» и «Слегка серый». Эти работы принадлежат к нарративной анимации, создают живые образы, задают важные вопросы и экспериментируют с техникой.