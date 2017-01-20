Нижегородец Михаил Лысов стал победителем всероссийского конкурса «Папа года -2016»

Победителями премии «Папа года» стали 9 человек. Нижегородец Михаил Лысов стал лучшим в номинации «Лучший отец-общественный активист».

Церемония награждения состоялась в Москве.

Напомним, в Нижегородской области по данным на 1 января 2017 года проживает 21 214 многодетных семей, что на 10,16% больше, чем на 1 января 2016 года — 19 257 семей.