В сети разглядели руку Кремля в салюте по случаю инаугурации Трампа

Другие по привычке обвинили во всем российских хакеров. Инаугурация Трампа. «Российские хакеры в полете взломали салют и написали USR вместо USA», — предположил юзер с ником Dnestrland.

«Салют в Вашингтоне сложился в буквы USR. Явно чувствуется рука Кремля», — отметил один из них.

В Twitter предположили, что буквы — это сокращение от названия несуществующего государства Соединенные Штаты России.

В начале января был опубликован доклад американских спецслужб о причастности России к вмешательству в выборы США. Москва опровергла все обвинения во вторжении в американский предвыборный процесс.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в опубликованных данных о кибератаках нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.