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12:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети разглядели руку Кремля в салюте по случаю инаугурации Трампа

В сети обратили внимание на причудливую аббревиатуру USR (вместо USA), которая сложилась в небе из огней салютов, запущенных в Вашингтоне в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

В Twitter предположили, что буквы — это сокращение от названия несуществующего государства Соединенные Штаты России.

Пользователи принялись разыскивать виновников подмены салюта. Некоторые начали подозревать Россию во вмешательстве в инаугурацию Трампа.

«Салют в Вашингтоне сложился в буквы USR. Явно чувствуется рука Кремля», — отметил один из них.

Другие по привычке обвинили во всем российских хакеров. Инаугурация Трампа. «Российские хакеры в полете взломали салют и написали USR вместо USA», — предположил юзер с ником Dnestrland.

В начале января был опубликован доклад американских спецслужб о причастности России к вмешательству в выборы США. Москва опровергла все обвинения во вторжении в американский предвыборный процесс.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в опубликованных данных о кибератаках нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

Комментарии
1
Vladimir
Во, прикол!!! И здесь Путин виноват.. Браво! )))
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