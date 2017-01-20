Новый год по лунному календарю отметят в Иркутской области 27 февраля

Новый год петуха по лунному (восточному) календарю наступит 27 февраля 2017 года. Как сообщили «Байкал Инфо» 20 января в центре культуры коренных народов Прибайкалья, Иркутская область к этому празднику готовит видеопоздравление, которое будет собрано из роликов, присланных представителями каждого района, где пожелают поздравить жителей области таким образом. Объединённое поздравление покажут на большом экране на площади у дворца спорта «Труд» в Иркутске 27 февраля во время проведения всемирного флэшмоба «Глобальный ёхор», к которому иркутяне смогут присоединиться в 18:00. Здесь также можно будет попробовать блюда кухни коренных народов Прибайкалья и приобрести сувениры.

Ответственные за видеоролик выбираются в каждом из районов, это может быть и группа людей. До 20 февраля выбранным представителям районов области необходимо отправить свое видеопоздравление на etnos_pribaikal@mail.ru. Подробности по тел.: (3952) 380−140.

Сагаалган или новый год по лунному (восточному) календарю считается для буддистов во всем мире самым главным праздником в году, символизирующим обновление человека и природы. К празднованию всегда готовились заранее, оно проходило в каждом доме. По традиции развешивали на веревках новые наряды, перетряхивали всю одежду и варили мясо — баранину, говядину или конину, готовили буузы.

В преддверие праздника в Иркутском и Усть-Ордынском дацанах 25 февраля в 18:00 пройдут обряды очищения «Дугжууба», в которых могут поучаствовать все желающие. Как объяснили в дацане в Иркутске, во время обряда по телу выше пояса катают маленький комочек теста, собирая весь негатив, накопившийся в 2016 году. После тесто заворачивают в салфетку и выбрасывают в костёр, который будет организован после обряда. Процедуру с тестом можно сделать и самостоятельно дома, а 25 февраля выбросить этот кусочек в костер.

Празднование Сагаалгана в Иркутске продолжится 4 марта в 11:00 в доме культуры им. Горького, где иркутские шаманы проведут обряд встречи нового года по лунному календарю. Они призовут родовые божества, попросят у них благополучия на 2017 год. За этим смогут понаблюдать все желающие. С собой нужно принести белую пищу, печенье, пряники или другие сладости для угощения божествам. Продукты после этого забирают домой, они считаются освящёнными. В тот же день в 19:00 в рамках открытия Белого месяца в театре юного зрителя им. А. Вампилова состоится концерт ансамбля песни и танца «Улаалзай» «Здравствуй, Белый месяц!».

Для юных иркутян праздник детский Сагаалган начнётся 12 марта в 15:00 в иркутской областной филармонии, там пройдут концерт и игры, а также будет организована выставка.

Завершится празднование Сагаалгана 25 марта в музыкальном театре им. Н. М. Загурского, где пройдёт ежегодный гала-концерт «В сиянии Белого месяца».

Новый год по лунному календарю отпразднуют и в Свирске, 18 марта горожан поздравят национальные творческие коллективы области.