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12:32 (мск), источник: VN.RU

После ЧП в конном клубе власти экстренно проверяют крыши

Убрать снег со всех крупных зданий распорядился заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка после трагедии с обрушением конного клуба «Аллюр» в Бердске. Под завалами манежа погибли 15-летняя школьница и тренер клуба. Еще троим пострадавшим оказывают помощь в больнице.

Источник: VN.RU

Проверить все крупные здания Новосибирска и области на наличие снега поручил муниципалитетам заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Причиной внеплановых проверок стало обрушение крыши в конном клубе в Бердске, где погибли 15-летняя Настя Андреева и 46-летний тренер клуба Вячеслав Базюра.

— Проводимая работа будет усилена. По решению, принятому на заседании комиссии по ЧС правительства области, муниципалитеты должны провести детальные проверки, особое внимание уделить объектам социальной и культурной сферы, имеющим значительные по площади конструкции, а также зданиям жилищного фонда на предмет очистки крыш от снега и наледи. Государственная жилищная инспекция Новосибирской области контролирует этот процесс. Результаты проверок должны ежедневно предоставляться в ГУ МЧС России по региону, — отметил Сергей Сёмка.

Всего в момент обрушения здания под завалами оказались семь человек — четверо подростков, два тренера и мать погибшей девочки, которая пришла посмотреть, как занимается дочь. Женщина получила тяжелые травмы, ее госпитализировали с переломом позвоночника.

Обрушение произошло из-за метрового слоя снега, который лежал на крыше обрушившегося манежа. По данным спецслужб, снеговая нагрузка на манеж составляла более 480 тонн при общей площади строения 800 кв. м.

Следователи Следственного комитета установили, что манеж был построен самовольно. Об этом рассказывают очевидцы, которые побывали на месте происшествия сразу после того, как трагедия произошла. В настоящее время арестована директор клуба. По статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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