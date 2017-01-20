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12:30 (мск), источник: АиФ Омск

Неизвестная соевая мука с Кавказа прибыла в Омск

Сырьё двигалось железнодорожным транспортом.

Сотрудники омского управления Россельхознадзора задержали пищевой груз, который не был оформлен соответствующим образом, сообщает официальный сайт ведомства.

Из карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории Республики Северная Осетия-Алания, железнодорожным транспортом поступила партия подкарантинной продукции — муки соевой в количестве 62 тонны. Предприятие-заказчик, в нарушение установленных требований ст. 32 Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине растений», не известило управление о доставке поступившей партии подкарантинной продукции.

По факту выявленного нарушения, в соответствии со ст.10.3 КоАП РФ, юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в установленном порядке.

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