Неизвестная соевая мука с Кавказа прибыла в Омск

Сотрудники омского управления Россельхознадзора задержали пищевой груз, который не был оформлен соответствующим образом, сообщает официальный сайт ведомства.

Из карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории Республики Северная Осетия-Алания, железнодорожным транспортом поступила партия подкарантинной продукции — муки соевой в количестве 62 тонны. Предприятие-заказчик, в нарушение установленных требований ст. 32 Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине растений», не известило управление о доставке поступившей партии подкарантинной продукции.

По факту выявленного нарушения, в соответствии со ст.10.3 КоАП РФ, юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в установленном порядке.