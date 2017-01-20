Неизвестная соевая мука с Кавказа прибыла в Омск
Сырьё двигалось железнодорожным транспортом.
Сырьё двигалось железнодорожным транспортом.
Сотрудники омского управления Россельхознадзора задержали пищевой груз, который не был оформлен соответствующим образом, сообщает официальный сайт ведомства.
Из карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории Республики Северная
По факту выявленного нарушения, в соответствии со ст.10.3 КоАП РФ, юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в установленном порядке.