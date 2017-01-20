Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Завершились слушания по долгу Украины перед Россией на $3 млрд
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Икона стиля и «главная мама страны»: какой запомнят Мишель ОбамуВ пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Погибшие в засыпанном отеле сидели в холле с чемоданами (видео)
Известную бодибилдершу арестовали за селфи (фото)
Кличко опозорился в Давосе из-за незнания географии – СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
"Захватили Крым, вторглись на Украину": бизнесмен про Россию
Ту-160 станет неуязвимым для всех ракет – СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Зима в Северном полушарии
10«Бегущий огонь»
1645-летие Константина Хабенского
12:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии насчитывается 114 тысяч студентов вузов — статистика

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По информации Башкортостанстата, в 2015/2016 учебном году в образовательных организациях высшего образования обучались 114,4 тысячи студентов. Из них в государственных вузах — 101,6 тысячи человек.

Источник: Башинформ

По сравнению с 2014/15 учебным годом численность студентов уменьшилась на 12 тысяч человек, или на 10 процентов.

В Башкортостане специалистов с высшим образованием сейчас готовят 11 вузов: девять государственных и два негосударственных, а также 14 филиалов вузов, головные организации которых расположены в других регионах России.

В начале 2015/2016 учебного года в вузы республики было принято 26 тысяч студентов. Из них по договорам об оказании платных образовательных услуг — 14,6 тысячи человек, или 56 процентов от общей численности.

Конкурс при поступлении в высшие учебные заведения в 2015 году составил в среднем четыре заявления на одно место. При этом конкурс на бюджетные места был в два раза выше.

В рейтинге самых популярных специальностей среди студентов по-прежнему остаются специальности экономического, юридического профиля, информационных технологий, энергетики.

В студенческой среде соотношение юношей и девушек примерно одинаково — 46 процентов юношей и 54 процента девушек.

Как правило, девушки обучаются специальностям гуманитарной направленности: экономики, здравоохранения, образования и педагогики, культуры и искусства.

Подготовку специалистов со средним профессиональным образованием в республике осуществляют 64 государственных, шесть негосударственных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена.

Среднее профессиональное образование получают 63,8 тысячи студентов государственных и 4,2 тысячи негосударственных ссузов.

По сравнению с 2014/15 учебным годом численность студентов уменьшилась на 1,9 тысячи человек или на три процента.

В государственных ссузах преобладает очная форма обучения. В негосударственном секторе студенты предпочитают две формы обучения — очную и заочную.

В начале 2015/2016 учебного года в государственные организации среднего профессионального образования было принято 19,1 тысячи студентов.

На условиях полного возмещения стоимости обучения приступили к занятиям 5,6 тысячи студентов, или 29 процентов от общей численности принятых.

В государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, на одно место в среднем было подано 2,4 заявления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников в Пальмире
Roshen объявила об остановке работы фабрики в Липецке
Глава Минобрнауки выступила за «лучшие традиции советской школы»
В сети разглядели руку Кремля в вашингтонских фейерверках
Анатолий Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе
В России создадут гиперзвуковое оружие
За отрицание Октябрьской революции предлагают ввести наказание
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
«Первый канал» нашел виновного в утечке серии «Шерлока» Телеканал провел расследование инцидента и поделился его итогами. Компания BBC Worldwide сделала ответное заявление
Недвижимость
10 необычных мест хранения на кухне
Москвичей предупредили об активности черных маклеров
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь