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15:42 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде запустят часы обратного отсчета до ЧМ-2018

Ранее подобные часы появились в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Казани.

В центре Калининграда в ближайшее время установят часы, которые будут вести обратный отсчет до начала Чемпионата мира по футболу 2018, сообщает ГТРК «Калининград».

Ранее подобные часы появились в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Казани. Это символ неотвратимости того, что чемпионат мира пройдет в России.

В Калининграде спортивный таймер появится в сквере у памятника Родина-мать. Ориентировочно — к 30 января.

Планируется, что в церемонии запуска обратного отсчета примет участие олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, которая официально стала послом-добровольцем города на ЧМ-2018. года.

Напомним, что Калининград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018 года. Игры пройдут 16, 21, 24 и 27 июня.

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