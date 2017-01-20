В Калининграде запустят часы обратного отсчета до ЧМ-2018
Ранее подобные часы появились в Москве,
Ранее подобные часы появились в Москве,
В центре Калининграда в ближайшее время установят часы, которые будут вести обратный отсчет до начала Чемпионата мира по футболу 2018, сообщает ГТРК «Калининград».
Ранее подобные часы появились в Москве,
В Калининграде спортивный таймер появится в сквере у памятника
Планируется, что в церемонии запуска обратного отсчета примет участие олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, которая официально стала
Напомним, что Калининград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018 года. Игры пройдут 16, 21, 24 и 27 июня.