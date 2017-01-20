Два участка Северо-Восточной хорды откроют в этом году

Строительство двух участков Северо-Восточной хорды планируется завершить до конца года, сообщил заместитель Мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сейчас продолжаются активные работы на участке от Измайловского до Щёлковского шоссе, где в сентябре прошлого года уже открылось движение по эстакадам на пересечении с Щербаковской улицей и на пересечении с Ткацкой улицей», — сказал он.

По его словам, работы здесь планируется закончить до июля.