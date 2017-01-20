Два участка Северо-Восточной хорды откроют в этом году
Это участки от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе и от Измайловского до Щёлковского шоссе.
Это участки от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе и от Измайловского до Щёлковского шоссе.
Строительство двух участков
«Сейчас продолжаются активные работы на участке от Измайловского до Щёлковского шоссе, где в сентябре прошлого года уже открылось движение по эстакадам на пересечении с Щербаковской улицей и на пересечении с Ткацкой улицей», — сказал он.
По его словам, работы здесь планируется закончить до июля.
«Также до конца этого года будет построен участок
Строительство
Основные работы по строительству