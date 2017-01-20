Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
В Киеве ответили певице РФ о ее возможности посетить похороны
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Тихом океане построят первый плавучий город
"Украина вдвое больше Франции": Кличко снова опозорился - СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
"Захватили Крым, вторглись на Украину": бизнесмен про Россию
Ту-160 станет неуязвимым для всех ракет – СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
10«Бегущий огонь»
22Вечное сияние Джима Керри
1645-летие Константина Хабенского
14:09 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральцы могут обратиться к власти по Сети

В Челябинской области заработала система обращения граждан.

В Челябинской области заработала система единая система обращения граждан для взаимодействия населения и власти, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

По словам Бориса Дубровского, это позволит увидеть реальные проблемы в регионе и своевременно на них реагировать, оперативно решить проблемы и уменьшить количество документов в бумажном виде.

ЕАИС дает возможность осуществить связь с официальным сайтом президента, интернет-приёмной правительства и с электронной почтой губернатора. Обеспечен доступ заявителей к результатам рассмотрения их обращений, направленных из администрации президента в правительство, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Челябинской области через «Личный кабинет».

Добавим, в органы исполнительной власти и местного самоуправления Челябинской области ежегодно поступает около 200 тыс. обращений, в среднем — 30 тыс. в региональное правительство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников в Пальмире
Roshen объявила об остановке работы фабрики в Липецке
Глава Минобрнауки выступила за «лучшие традиции советской школы»
В сети разглядели «руку Кремля» в торжествах в Вашингтоне
Анатолий Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе
ANSA: под завалами отеля в Италии обнаружены шестеро выживших
Лисы научились маскироваться под пум
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Но что же такое опасное вождение? И за что нас хотят штрафовать?
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь