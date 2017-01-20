Южноуральцы могут обратиться к власти по Сети

В Челябинской области заработала система единая система обращения граждан для взаимодействия населения и власти, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

По словам Бориса Дубровского, это позволит увидеть реальные проблемы в регионе и своевременно на них реагировать, оперативно решить проблемы и уменьшить количество документов в бумажном виде.

ЕАИС дает возможность осуществить связь с официальным сайтом президента, интернет-приёмной правительства и с электронной почтой губернатора. Обеспечен доступ заявителей к результатам рассмотрения их обращений, направленных из администрации президента в правительство, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Челябинской области через «Личный кабинет».

Добавим, в органы исполнительной власти и местного самоуправления Челябинской области ежегодно поступает около 200 тыс. обращений, в среднем — 30 тыс. в региональное правительство.