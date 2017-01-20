Штормовое предупреждение объявили в Астане и Акмолинской области
Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК распространил информацию об ухудшении погоды.
Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК распространил информацию об ухудшении погоды.
Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики распространил информацию об ухудшении погоды, сообщает Tengrinews.kz.
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области.
«Астана:
Отметим, 20 января Казгидромет также распространил сведения об изменении погодных условий в областях Казахстана.
«В выходные дни и в начале следующей недели в северной половине республики ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости менее 500 метров, ветер 15−20, местами 25 метров в секунду и повышение температуры», — отметили в Казгидромете.
В южной половине Казахстана также ожидается снег, мокрый снег, туман с видимостью 200−500 метров, гололед, в воскресенье на юге республики ожидается сильный западный ветер местами 20−25 метров в секунду, с порывами до 28 метров в секунду.