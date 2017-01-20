Штормовое предупреждение объявили в Астане и Акмолинской области

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики распространил информацию об ухудшении погоды, сообщает Tengrinews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области.

«Астана: 21—23 января ожидаются метель, усиление юго-западного ветра, порывы 15−20 метров в секунду. В Акмолинской области ночью 21 января ожидается юго-западный ветер местами 15−20 метров в секунду, днем 21, сутки 22—23 января 15−20, местами 23−28 метров в секунду. Местами метель», — сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Отметим, 20 января Казгидромет также распространил сведения об изменении погодных условий в областях Казахстана.

«В выходные дни и в начале следующей недели в северной половине республики ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости менее 500 метров, ветер 15−20, местами 25 метров в секунду и повышение температуры», — отметили в Казгидромете.

В южной половине Казахстана также ожидается снег, мокрый снег, туман с видимостью 200−500 метров, гололед, в воскресенье на юге республики ожидается сильный западный ветер местами 20−25 метров в секунду, с порывами до 28 метров в секунду.