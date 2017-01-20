NASA показало «посадку» на Плутон в цвете

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Оно имитирует посадку на карликовую планету. Зонд New Horizons — первый космический аппарат, который совершил сближение с транснептуновым объектом. В июле 2015 года станция подлетела к Плутону на минимальное расстояние в 12,5 тысяч километров. Наблюдения продолжались девять дней, за которые зонд собрал примерно 50 гигабит информации — ее передача заняла более 15 месяцев и была завершена лишь в октябре прошлого года.

Благодаря полученным данным исследователи смогли выяснить, что на поверхности Плутона есть криовулканы, подвижные ледники, горные массивы, а под ней, вероятно, может скрываться крупный океан.

Новое видео смонтировано из более ста фотографий в высоком разрешении, которые New Horizons сделала летом 2015 года. В прошлом году NASA показало похожий видеоролик, однако тогда он был черно-белым. Теперь детальные изображения поверхности раскрасили на основе данных «цветной» фотокамеры Ralph.

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