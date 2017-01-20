NASA показало «посадку» на Плутон в цвете
Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало на сайте цветное видео, где показано сближение станции New Horizons с Плутоном.
Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало на сайте цветное видео, где показано сближение станции New Horizons с Плутоном.
Оно имитирует посадку на карликовую планету.
Зонд New Horizons — первый космический аппарат, который совершил сближение с транснептуновым объектом. В июле 2015 года станция подлетела к Плутону на минимальное расстояние в 12,5 тысяч километров.
Наблюдения продолжались девять дней, за которые зонд собрал примерно 50 гигабит информации — ее передача заняла более 15 месяцев и была завершена лишь в октябре прошлого года.
Благодаря полученным данным исследователи смогли выяснить, что на поверхности Плутона есть криовулканы, подвижные ледники, горные массивы, а под ней, вероятно, может скрываться крупный океан.
Новое видео смонтировано из более ста фотографий в высоком разрешении, которые New Horizons сделала летом 2015 года.
В прошлом году NASA показало похожий видеоролик, однако тогда он был
Виртуальный полет к Плутону начинается с того, что карликовая планета предстает в виде небольшой точки. Постепенно космическая станция приближается к ней, а затем совершает «посадку» на окраине области Томбо, известной также как Сердце Плутона.
Аэрокосмическое агентство NASA регулярно публикует видео, показывающие «жизнь» объектов Солнечной системы. В прошлом году организация на своем канале в Youtube разместила панорамное видео Марса, созданное с помощью снимков марсохода «Кьюриосити», а также выложило ролик, который показывает поверхность Солнца на протяжении одного года.
Европейское космическое агентство, в свою очередь, недавно в прямом эфире продемонстрировало последние снимки «Розетты» перед столкновением с поверхностью кометы Чурюмова — Герасименко.
Кристина Уласович