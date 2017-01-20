На юге Волгограда откроется секция по кёрлингу

Секция по кёрлингу откроется в Кировском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской Думы, на площадке крытого ледового комплекса «Волчок» площадью 56 на 26 метров планируется открытие спортивных секций по фигурному катанию, хоккею, а также кёрлингу.

Отметим, что каток спортивного комплекса «Волчок», расположенный на улице Никитина, 127б, будет работать не только для спортивных секций, но и в режиме массового катания — любой желающий сможет прийти сюда, чтобы провести время. Для этого предусмотрен прокат коньков, раздевалки, стоянка для автомобилей. Ледовый каток сможет принять одновременно до 150 человек.