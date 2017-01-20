На юге Волгограда откроется секция по кёрлингу
Занятия будут проходить на территории крытого ледового комплекса «Волчок».
Занятия будут проходить на территории крытого ледового комплекса «Волчок».
Секция по кёрлингу откроется в Кировском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Отметим, что каток спортивного комплекса «Волчок», расположенный на улице Никитина, 127б, будет работать не только для спортивных секций, но и в режиме массового катания — любой желающий сможет прийти сюда, чтобы провести время. Для этого предусмотрен прокат коньков, раздевалки, стоянка для автомобилей. Ледовый каток сможет принять одновременно до 150 человек.