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15:43 (мск), источник: БЕЛТА

Ученые рассказали, как будет выглядеть человек через миллионы лет

Спустя годы эволюции, как считают специалисты, рост людей увеличится. Так, мужчины будут около 2 метров в высоту. Кроме того, цвет кожи людей станет более темным. Произойдет это вследствие интенсивного смешения разных рас.

Источник: БЕЛТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые попытались спрогнозировать, как будут выглядеть люди на Земле через миллионы лет. Результаты работы ученых разместило sundaynews.info.

Спустя годы эволюции, как считают специалисты, рост людей увеличится. Так, мужчины будут около 2 метров в высоту. Кроме того, цвет кожи людей станет более темным. Произойдет это вследствие интенсивного смешения разных рас.

Также в далеком будущем люди будут меньше прилагать физических усилий для решения жизненных задач, поручив физическую работу роботам. Поэтому мышцы сократятся, нормой станут встроенные чипы и гаджеты. Широкое применение клавиатур и сенсорных экранов сделает руки и пальцы более тонкими и длинными.

Из-за того, что у многих людей будет сидячий образ жизни, длинные сильные ноги будут не актуальны для организма. А вот грудная клетка и легкие увеличатся, так как добывать кислород из атмосферы будет все труднее из-за загрязнения воздуха.

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