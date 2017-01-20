Ученые рассказали, как будет выглядеть человек через миллионы лет

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые попытались спрогнозировать, как будут выглядеть люди на Земле через миллионы лет. Результаты работы ученых разместило sundaynews.info.
Спустя годы эволюции, как считают специалисты, рост людей увеличится. Так, мужчины будут около 2 метров в высоту. Кроме того, цвет кожи людей станет более темным. Произойдет это вследствие интенсивного смешения разных рас.
Также в далеком будущем люди будут меньше прилагать физических усилий для решения жизненных задач, поручив физическую работу роботам. Поэтому мышцы сократятся, нормой станут встроенные чипы и гаджеты. Широкое применение клавиатур и сенсорных экранов сделает руки и пальцы более тонкими и длинными.
Из-за того, что у многих людей будет сидячий образ жизни, длинные сильные ноги будут не актуальны для организма. А вот грудная клетка и легкие увеличатся, так как добывать кислород из атмосферы будет все труднее из-за загрязнения воздуха.