Ученые рассказали, как будет выглядеть человек через миллионы лет

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые попытались спрогнозировать, как будут выглядеть люди на Земле через миллионы лет. Результаты работы ученых разместило sundaynews.info.

Спустя годы эволюции, как считают специалисты, рост людей увеличится. Так, мужчины будут около 2 метров в высоту. Кроме того, цвет кожи людей станет более темным. Произойдет это вследствие интенсивного смешения разных рас.