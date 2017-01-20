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15:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Нацгвардию направили охранять общественный порядок на Байкале

Премьер-министр России подписал соответствующее распоряжение.

Войска национальной гвардии РФ направили на обеспечение общественного порядка на озере Байкал. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Распоряжение правительства РФ утвержден перечень водных объектов, расположенных в районах с наиболее ценными природными ресурсами, на акватории которых войска Нацгвардии участвуют в охране общественного порядка.

В перечень водных объектов вошли озеро Байкал, реки Амур, Волга, Енисей, Кама, Кия, Тунгуска, и другие.

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