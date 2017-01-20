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14:53 (мск), источник: Моя Планета

Мерзнущим слонам в Индии связали свитера

В одном из центров по охране дикой природе на севере Индии, куда нынешней зимой пришли холода, слонам связали теплые и красивые свитера и сшили штаны.

Источник: twitter

На создание одного свитера у добровольцев уходит около четырех недель. Еще бы! Ведь слон — крупнейшее сухопутное млекопитающее планеты. При этом одежда получается не только теплой и уютной, но и нарядной, передает The Dodo.

«Слоны уязвимы для морозов, из-за них животные могут подхватить разные заболевания, например пневмонию, — говорит один из создателей центра Wildlife SOS India. — Также холода могут усугубить артрит — болезнь, которая часто встречается у наших питомцев».

Пока модные свитера получили только три слона из 23, содержащихся в центре. Остальные спасаются от холодов с помощью не столь стильных, но не менее теплых одеял.

Напомним, слоны — не единственные животные, которым связали необычные свитера. Ранее умельцы связали теплую одежку для змеи.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Жду когда кто-то додумается им смастерить резиновое изделие .... а там глянем сколько людей смогут на нём улететь . Можно и чемпионат по надуванию замутить .
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