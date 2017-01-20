Мерзнущим слонам в Индии связали свитера

На создание одного свитера у добровольцев уходит около четырех недель. Еще бы! Ведь слон — крупнейшее сухопутное млекопитающее планеты. При этом одежда получается не только теплой и уютной, но и нарядной, передает The Dodo.

«Слоны уязвимы для морозов, из-за них животные могут подхватить разные заболевания, например пневмонию, — говорит один из создателей центра Wildlife SOS India. — Также холода могут усугубить артрит — болезнь, которая часто встречается у наших питомцев».