Мерзнущим слонам в Индии связали свитера
В одном из центров по охране дикой природе на севере Индии, куда нынешней зимой пришли холода, слонам связали теплые и красивые свитера и сшили штаны.
В одном из центров по охране дикой природе на севере Индии, куда нынешней зимой пришли холода, слонам связали теплые и красивые свитера и сшили штаны.
На создание одного свитера у добровольцев уходит около четырех недель. Еще бы! Ведь слон — крупнейшее сухопутное млекопитающее планеты. При этом одежда получается не только теплой и уютной, но и нарядной, передает The Dodo.
«Слоны уязвимы для морозов,
Пока модные свитера получили только три слона из 23, содержащихся в центре. Остальные спасаются от холодов с помощью не столь стильных, но не менее теплых одеял.
Напомним, слоны — не единственные животные, которым связали необычные свитера. Ранее умельцы связали теплую одежку для змеи.