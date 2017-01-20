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19:45 (мск), источник: БЕЛТА

Усилители препаратов против рака разработали в Беларуси

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усилители противоопухолевых препаратов разработали в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА администратор проекта, научный сотрудник Института физико-органической химии Национальной академии наук Алексей Клецков.

Источник: БЕЛТА

«Мы разработали усиливающие добавки для известных биологически активных соединений, например, для противоопухолевых препаратов. Наша разработка может принести большую пользу в фарминдустрии», — рассказал Алексей Клецков.

Синтезированные учеными добавки способны повышать эффективность биологически активных веществ. «Если удастся снизить нормы расхода противоопухолевых препаратов, концентрацию, при которой наступает терапевтический эффект, то будет повышаться уровень жизни больных во время терапии. Мы предполагаем, что в перспективе наша разработка позволит создать комбинированные препараты, которые будут не уступать по эффективности уже существующим, но при этом количество побочных эффектов сократится и уменьшится нагрузка на организм пациента», — отметил администратор проекта.

Разработка высоко оценена экспертами. Проект занял третье место в номинации «Лучший молодежный инновационный проект» республиканского конкурса инновационных проектов 2016 года.

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