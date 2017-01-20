Почти половина жителей Москвы привились от гриппа

В Москве прошли вакцинацию от гриппа 5,8 миллиона жителей во время прививочной кампании 2016/2017 года. Об этом сообщил руководитель Роспотребнадзора Елена Андреева.

По её словам, три миллиона человек привили за счёт средств федерального бюджета, 1,2 миллиона — на деньги городского бюджета и 1,6 миллиона человек — за счёт средств предприятий и граждан.

Елена Андреева рассказала, что уровень вакцинации от гриппа в Москве составил 48,1 процента, что значительно превышает среднероссийский показатель — 38,3 процента. Благодаря этому в текущем сезоне заболеваемость гриппом в городе существенно ниже, чем в большинстве других российских регионов.

Из 1,5 миллиона человек, переболевших с начала осенне-зимнего периода простудными заболеваниями, грипп в столице выявлен лишь у 1611 граждан. Среди заболевших только три человека сделали прививки, остальные не были привиты.

Таким образом, своевременная вакцинация является надёжной гарантией против заболевания гриппом, подчеркнула Елена Андреева.