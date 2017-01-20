Движение на КАД, ограниченное из-за ДТП с бензовозом, восстановлено

На кольцевой автодороге восстановлено движение после ДТП с бензовозом.

Напомним, что около 11 часов 20 января на 88-м километре внешнего кольца КАД перевернулась на бок автоцистерна с дизельным топливом. В результате около 4 тонн дизеля вылилось на дорогу. На время перекрывали несколько полос движения, скопилась огромная пробка.

В настоящее время движение в районе места ДТП открыто, сообщили в ГИБДД.