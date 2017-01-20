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17:56 (мск), источник: Водитель Петербурга

Движение на КАД, ограниченное из-за ДТП с бензовозом, восстановлено

На кольцевой автодороге восстановлено движение после ДТП с бензовозом.

Источник: РИА "Новости"

На кольцевой автодороге восстановлено движение после ДТП с бензовозом.

Напомним, что около 11 часов 20 января на 88-м километре внешнего кольца КАД перевернулась на бок автоцистерна с дизельным топливом. В результате около 4 тонн дизеля вылилось на дорогу. На время перекрывали несколько полос движения, скопилась огромная пробка.

В настоящее время движение в районе места ДТП открыто, сообщили в ГИБДД.

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