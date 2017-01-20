В смоге над Екатеринбургом обвинили высотные дома

Тема загрязнения воздуха в Екатеринбурге приняла неожиданный поворот — в источники смога записали газовые котельные новостроек. Версия озвучена 20 января 2017 года на заседании Общественной палаты (ОП) Свердловской области и Общественного совета при региональном Минприроды, передает корреспондент «Уралинформбюро».

Меланхолично констатируя, что выбросов в городе меньше не становится, начальник департамента Росгидромета по УрФО Владимир Лысов предложил изучить, как влияют на атмосферу мини-котельные высотных домов. Исследования нужно поручить… студентам — чтобы не платить за работу.

«Это несерьезно!» — воскликнул спикер заседания, председатель комиссии ОП по экологии Владимир Винницкий. Посыпались другие варианты. Например, обязать платить за анализ выбросов и дальнейшую их очистку застройщиков, а еще лучше — жильцов, «ведь они в первую очередь заинтересованы».

Поскольку быстро прийти к согласию не удалось, решено создать комиссию из четырех комитетов, которая соберется через 3 месяца.

Стоит отметить, что, по данным экомониторинга, 97% выбросов в атмосферу Екатеринбурга поступает от автотранспорта.