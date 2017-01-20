Нижегородские ученые разработали способ ранней диагностики туберкулеза
По словам одного из авторов разработки доцента Нижегородской медакадемии Ларисы Обуховой, новый способ гораздо эффективнее традиционной диагностики.
По словам одного из авторов разработки доцента Нижегородской медакадемии Ларисы Обуховой, новый способ гораздо эффективнее традиционной диагностики.
«Мы определяем в плазме крови содержание различных макро- и микроэлементов на высокочувствительном оборудовании. При сравнении их концентрации можно достоверно сказать, открытая или закрытая форма туберкулеза у человека. Исследование занимает несколько минут» — пояснила она.
Разработка получила региональный грант в сфере науки, технологий и техники. Об этом сообщает министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.