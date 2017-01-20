Нижегородские ученые разработали способ ранней диагностики туберкулеза

«Мы определяем в плазме крови содержание различных макро- и микроэлементов на высокочувствительном оборудовании. При сравнении их концентрации можно достоверно сказать, открытая или закрытая форма туберкулеза у человека. Исследование занимает несколько минут» — пояснила она.

Разработка получила региональный грант в сфере науки, технологий и техники. Об этом сообщает министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.