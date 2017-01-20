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17:23 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Нижегородские ученые разработали способ ранней диагностики туберкулеза

По словам одного из авторов разработки доцента Нижегородской медакадемии Ларисы Обуховой, новый способ гораздо эффективнее традиционной диагностики.

«Мы определяем в плазме крови содержание различных макро- и микроэлементов на высокочувствительном оборудовании. При сравнении их концентрации можно достоверно сказать, открытая или закрытая форма туберкулеза у человека. Исследование занимает несколько минут» — пояснила она.

Разработка получила региональный грант в сфере науки, технологий и техники. Об этом сообщает министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

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