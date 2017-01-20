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16:59 (мск), источник: Газета.Ру

Тайская газета «оживила» фотографии с помощью дополненной реальности

Газета Thairath выпустила специальный номер в честь умершего тайского короля с фотографиями, которые «оживают» благодаря технологии дополненной реальности (AR).

На это обратил внимание TJournal.

Если скачать специальное мобильное приложение Thairath AP и навести камеру смартфона на фото в газете, снимки начинают двигаться. Иногда на странице появляются дополнительные объекты, например, панорама с пикирующим самолетом или модель саксофона, на котором любил играть монарх.

Ранее стало известно, что Apple и Carl Zeiss совместно разрабатывают очки дополненной реальности.

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