Тайская газета «оживила» фотографии с помощью дополненной реальности

На это обратил внимание TJournal.

Если скачать специальное мобильное приложение Thairath AP и навести камеру смартфона на фото в газете, снимки начинают двигаться. Иногда на странице появляются дополнительные объекты, например, панорама с пикирующим самолетом или модель саксофона, на котором любил играть монарх.

Ранее стало известно, что Apple и Carl Zeiss совместно разрабатывают очки дополненной реальности.