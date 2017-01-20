21 января в Казани прогнозируются небольшой снег и метель

Ночью в столице РТ прогнозируются небольшой снег и метель. Ветер западный, умеренный. Минимальная температура воздуха составит 10−12 градусов мороза. Днем 21 января погодные условия сохранятся, ветер юго-западный, умеренный, градусники покажут 8−10 градусов ниже нуля.

В целом по Татарстану ожидается облачная, с прояснениями погода, днем небольшой снег, местами метель. Ветер западный, умеренный, местами порывами до 15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем составит минус 8−13 градусов мороза. На дорогах гололедица, местами сохранятся снежные заносы, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.