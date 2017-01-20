Более 80 маршрутов закроют в Волгограде до середины мая

Более 80 маршрутов закроют в Волгограде до середины мая

С 15 апреля в Волгограде сократится количество маршруток и автобусов. Об этом ВДТВ стало известно из документа, опубликованного на сайте городского комитета транспорта, промышленности и связи.