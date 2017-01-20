Более 80 маршрутов закроют в Волгограде до середины мая
С 15 апреля в Волгограде сократится количество маршруток и автобусов. Об этом ВДТВ стало известно из документа, опубликованного на сайте городского комитета транспорта, промышленности и связи.
С 15 апреля в Волгограде сократится количество маршруток и автобусов. Об этом ВДТВ стало известно из документа, опубликованного на сайте городского комитета транспорта, промышленности и связи.
Так, с 15 апреля исчезнут следующий привычный волгоградцам транспорт: — автобусы № 12, 29, 30, 31, 33, 44, 49, 78, 10, 11, 11а; — маршрутки № 10, 11, 18, 29, 49, 50, 53, 71, 82, 84, 88, 96, 100, 15а, 15с, 1с, 27а, 27э, 28а, 29с, 2с, 46, 28а, 57к, 64а, 65а, 68а, 6к, 70а, 71к, 78а, 7а, 80а, 81а, 8а, 90а, 91а, 93а, 9а, 13к; — троллейбусы — № 11 и 18.
С 30 апреля прекращают работу маршрутки № 6, 9, 17, 19, 28, 40, 44, 52, 77, 78, 80, 22а, 3а, 4к, 7к, 95к; и автобус № 4.
С 15 мая будут отменены маршрутки № 14, 16, 39, 47, 56, 57, 10а, 27б, 42а, 56э, 5а, 61а, 8с, 95а, 56а; два автобуса № 19 и 22.