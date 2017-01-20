Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Все, что нужно знать об эффекте плацебо
Наследник миллиардера: где работает сын Абрамовича (фото)
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Присяга, обед и балы: как проходит инаугурация президентов в США«Известия» перечислили основные составляющие торжественной церемонии
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
«Самая большая страна в Европе»: конфуз Кличко в Давосе
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
Боярская и Матвеев путешествуют по США (фото)
Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви Майклу Дугласу
СМИ: Владимир Путин стал лауреатом Премии Мира
"Украина вдвое больше Франции": позор Кличко - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
18Инаугурации прошлого
1645-летие Константина Хабенского
1135-летие герцогини Кембриджской
14Зима в Северном полушарии
17:15 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Более 80 маршрутов закроют в Волгограде до середины мая

С 15 апреля в Волгограде сократится количество маршруток и автобусов. Об этом ВДТВ стало известно из документа, опубликованного на сайте городского комитета транспорта, промышленности и связи.

Так, с 15 апреля исчезнут следующий привычный волгоградцам транспорт: — автобусы № 12, 29, 30, 31, 33, 44, 49, 78, 10, 11, 11а; — маршрутки № 10, 11, 18, 29, 49, 50, 53, 71, 82, 84, 88, 96, 100, 15а, 15с, 1с, 27а, 27э, 28а, 29с, 2с, 46, 28а, 57к, 64а, 65а, 68а, 6к, 70а, 71к, 78а, 7а, 80а, 81а, 8а, 90а, 91а, 93а, 9а, 13к; — троллейбусы — № 11 и 18.

С 30 апреля прекращают работу маршрутки № 6, 9, 17, 19, 28, 40, 44, 52, 77, 78, 80, 22а, 3а, 4к, 7к, 95к; и автобус № 4.

С 15 мая будут отменены маршрутки № 14, 16, 39, 47, 56, 57, 10а, 27б, 42а, 56э, 5а, 61а, 8с, 95а, 56а; два автобуса № 19 и 22.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из разрушенного лавиной отеля в Италии спасли восемь человек
Песков ответил, станет ли Путин смотреть инаугурацию Трампа
Медведев потребовал привести дороги в РФ в порядок к 2020 году
Roshen объявила об остановке работы фабрики в Липецке
Кремль отказался разделить ужас участников форума в Давосе
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников в Пальмире
Лисы научились маскироваться под пум
Спорт
Требуем объяснений. Зачем WADA лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Назван самый продаваемый в Европе автомобиль Лидер продаж на европейском рынке не менялся уже восемь лет
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Новый налог поднимет цены проживания на российских курортах
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров Многие родителей узнали себя в героине ролика, которая изо всех сил старается не разбудить заснувшего наконец малыша.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь