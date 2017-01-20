Работа киоска по продаже шаурмы в Нижегородской области приостановлена на 30 дней из-за продавца без медкнижки

В отношении него был составлен административный протокол по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». В суде было вынесено решение о приостановлении деятельности торгового киоска по продаже шаурмы на 30 суток.

В случае устранения нарушений, как отмечается в сообщении УФССП, мужчина имеет право обратиться в суд с ходатайством о досрочном приостановлении действия административного протокола.