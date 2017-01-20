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17:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Работа киоска по продаже шаурмы в Нижегородской области приостановлена на 30 дней из-за продавца без медкнижки

Как сообщает пресс-служба УФССП по Нижегородской области, инспектором миграционного пункта МО МВД России «Княгининский» было установлено, что повар-продавец шаурмы в торговом киоске осуществляет свою деятельность без патента, а также не имеет медицинской книжки, не проходит медицинского осмотра.

Источник: Reuters

В отношении него был составлен административный протокол по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». В суде было вынесено решение о приостановлении деятельности торгового киоска по продаже шаурмы на 30 суток.

В случае устранения нарушений, как отмечается в сообщении УФССП, мужчина имеет право обратиться в суд с ходатайством о досрочном приостановлении действия административного протокола.

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