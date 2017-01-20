Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена самого дорогого дома России
8 экспериментальных методов похудения
Известная певица найдена мертвой в сгоревшей машине
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
Кличко опозорился в Давосе из-за незнания географии – СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
Боярская и Матвеев путешествуют по США (фото)
Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви Майклу Дугласу
СМИ: Владимир Путин стал лауреатом Премии Мира
"Украина вдвое больше Франции": позор Кличко - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
18Инаугурации прошлого
1645-летие Константина Хабенского
1135-летие герцогини Кембриджской
14Зима в Северном полушарии
17:12 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани частично закрывается проезжая часть по ул. Зои Космодемьянской

(Город Казань KZN.RU, 20 января). С 22.00 20 января в Казани частично закрывается для движения автотранспорта проезжая часть по ул. Зои Космодемьянской возле дома № 2/5.

Ограничение продлится до 23 января. Закрытие связано с проведением работ по прокладке газопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Схема организации движения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казани частично закрывается проезжая часть по ул.Зои Космодемьянской
Из разрушенного лавиной отеля в Италии спасли восемь человек
Песков ответил, станет ли Путин смотреть инаугурацию Трампа
Медведев потребовал привести дороги в РФ в порядок к 2020 году
Roshen объявила об остановке работы фабрики в Липецке
Кремль отказался разделить ужас участников форума в Давосе
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников в Пальмире
Лисы научились маскироваться под пум
Спорт
Требуем объяснений. Зачем WADA лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Назван самый продаваемый в Европе автомобиль Лидер продаж на европейском рынке не менялся уже восемь лет
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров Многие родителей узнали себя в героине ролика, которая изо всех сил старается не разбудить заснувшего наконец малыша.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь