В Казани частично закрывается проезжая часть по ул. Зои Космодемьянской
(Город Казань KZN.RU, 20 января). С 22.00 20 января в Казани частично закрывается для движения автотранспорта проезжая часть по ул. Зои Космодемьянской возле дома № 2/5.
(Город Казань KZN.RU, 20 января). С 22.00 20 января в Казани частично закрывается для движения автотранспорта проезжая часть по ул. Зои Космодемьянской возле дома № 2/5.
Ограничение продлится до 23 января. Закрытие связано с проведением работ по прокладке газопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства.
Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.
Схема организации движения.