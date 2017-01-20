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17:39 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Аэропорт Пулково перевез 13,3 млн пассажиров в 2016 году

Самым востребованным направлением стала Москва.

Источник: РИА "Новости"
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Аэропорт Пулково перевез 13,3 млн пассажиров, сообщают в организации.

Самыми востребованными внутренними направлениями стали Москва, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Калининград, зарубежными — Франкфурт-на-Майне, Ларнака, Париж, Минск и Мюнхен.

В течение 2016 года в маршрутную сеть аэропорта добавились 15 направлений полетов, в том числе 6 российских и 9 зарубежных. Среди них — Загреб (Хорватия, Croatia Airlines), Белград (Сербия, Air Serbia), Батуми (Грузия, «Уральские авиалинии»), Римини (Италия, «Россия») и другие. К регулярным полетам из Санкт-Петербурга приступили 11 новых авиаперевозчиков: 5 российских и 6 иностранных.

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