Аэропорт Пулково перевез 13,3 млн пассажиров в 2016 году
Самым востребованным направлением стала Москва.
Самым востребованным направлением стала Москва.
Аэропорт Пулково перевез 13,3 млн пассажиров, сообщают в организации.
Самыми востребованными внутренними направлениями стали Москва, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Калининград, зарубежными —
В течение 2016 года в маршрутную сеть аэропорта добавились 15 направлений полетов, в том числе 6 российских и 9 зарубежных. Среди них — Загреб (Хорватия, Croatia Airlines), Белград (Сербия, Air Serbia), Батуми (Грузия, «Уральские авиалинии»), Римини (Италия, «Россия») и другие. К регулярным полетам из